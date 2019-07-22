الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

قالت دينا المقدم محامية الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إن تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بموكلتها "أميرة.أ" كشف أنها عذراء.

وأضافت أن التقرير وصلت لسرايا نيابة العياط، وأنها سعيدة بخبر عذرية موكلتها لما سيأتي بنتائج جيدة بالتحقيقات.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة يوم الثلاثاء الماضي، حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما جدد حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج أنثى والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح فتاة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط، فوجئت بفتاة تدعى أميرة 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

وأدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور، وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها، واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينا فخطفته منه، وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلا فانتاب الباقون الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.

وانتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعي الأمير. أ 22 سنة، سائق مُلقى في مدق جبلي مصاب بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.