"سبيد ميديكال" تضخ 150 مليون جنيه لتجهيز مستشفى سبيد

22 يوليه 2019 - 05:17 م

كشف محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال، عن أن شركته ستضخ نحو 150 مليون جنيه في تجهيز وتشطيب “مستشفى سبيد” بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مشيرًا إلى أنها ستفتتح المستشفى قبل شهر أغسطس عام 2020.

وأضاف، أن شركته تعمل على تدبير الاستثمارات سالفة الذكر من خلال زيادة رأسمالها من خلال الأرباح المرحلة، بالإضافة إلى زيادة نقدية أخرى، ستنفذ لاحقًا، ليصل رأسمالها بعد تلك الزيادات إلى أكثر من 100 مليون جنيه.

وكانت سبيد ميديكال قد أعلنت أمس الأحد قرار مجلس إدارتها أمس الأول ، زيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بقيمة 19 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة زيادة قدرها 37.17%، ليصل الى 71 مليون جنيه.