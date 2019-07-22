  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

وزيرة الدولة للهجرة

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم بمصر

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شادي محمد

مفاجأة.. زوجة نجم الأهلي وراء سرقة شقته مع أشقائها

حفتر وقواته

«الوفاق» تعلن صد هجوم لقوات «حفتر» وأسر 11 من مقاتليه

أرشيفية

فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

البورصة

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار وارتفاع بالرطوبة غدًا

ملك ماليزيا وزوجته

ملك ماليزيا طلق زوجته بعد اكتشافه أن الطفل ليس منه

جامعة "هارفارد" تعد دراسة حول قصة نجاح البنك التجاري الدولي

مال وأعمال

البنك التجاري الدولي
جامعة هارفارد

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يٌتابع الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير المناطق الإستثمارية

#

تراجع مفاجئ في أسعار «الدولار»

#

عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

#

البنك الدولي يزف بشرى سارة لمصر

نشرت جامعة هارفارد، أفضل الجامعات في العالم، دراسة أجراها باحثوها عن قصة نجاح البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، تحت عنوان “قيادة التحول وقت الأزمات”، وتعد هذه المرة الأولى التي تهتم فيها “هارفارد” بدراسة قصة نجاح مؤسسة مصرية.
وتعرض الدراسة إصرار البنك التجاري الدولي على المضي قدمًا في خططه الاستثمارية، على الرغم من التقلبات السياسية التي شهدتها مصر عام 2011، والتزامه بتقديم باقات واسعة من المنتجات والخدمات المالية لكل عملائه، ليضع بذلك العملاء والمساهمين على رأس أولوياته.
وألقت الدراسة الضوء على ريادة “التجاري الدولي” في علم تحليل البيانات، وتوظيفها بما يسهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في مصر والمنطقة العربية ككل.
وتطرقت الدراسة أيضا إلى إنشاء بنك CIB وحدة الـ “Big Data” بنهاية عام 2015 وما لذلك من أثر على كفاءة اتخاذ القرارات، وتعزيز تجربة العميل، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المحتملة.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدرس فيها المؤسسات العلمية المرموقة تجربة البنك التجاري الدولي، حيث أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال (London Business School)  منتصف العام الماضي إدراج البنك التجارى الدولى -مصر ضمن الدراسات التى تقدمها الكلية والخاصة بنماذج الأعمال الناجحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها
» "إير فرانس" تؤكد انتظام رحلاتها إلى القاهرة
» الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020
» أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"
» منظمتان تستأنفان عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ساحل ليبيا
» مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات بإسكان النقابات المهنية
» رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ الإزالات بسور مجرى العيون
» رئيسة البرلمان الأوغندي تقوم بزيارة لوزارة الموارد المائية والري
» عطلة رسمية للبنوك غدًا بمناسبة 23 يوليو

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود