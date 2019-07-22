جامعة "هارفارد" تعد دراسة حول قصة نجاح البنك التجاري الدولي

22 يوليه 2019 - 05:15 م

نشرت جامعة هارفارد، أفضل الجامعات في العالم، دراسة أجراها باحثوها عن قصة نجاح البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، تحت عنوان “قيادة التحول وقت الأزمات”، وتعد هذه المرة الأولى التي تهتم فيها “هارفارد” بدراسة قصة نجاح مؤسسة مصرية.

وتعرض الدراسة إصرار البنك التجاري الدولي على المضي قدمًا في خططه الاستثمارية، على الرغم من التقلبات السياسية التي شهدتها مصر عام 2011، والتزامه بتقديم باقات واسعة من المنتجات والخدمات المالية لكل عملائه، ليضع بذلك العملاء والمساهمين على رأس أولوياته.

وألقت الدراسة الضوء على ريادة “التجاري الدولي” في علم تحليل البيانات، وتوظيفها بما يسهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في مصر والمنطقة العربية ككل.

وتطرقت الدراسة أيضا إلى إنشاء بنك CIB وحدة الـ “Big Data” بنهاية عام 2015 وما لذلك من أثر على كفاءة اتخاذ القرارات، وتعزيز تجربة العميل، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المحتملة.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدرس فيها المؤسسات العلمية المرموقة تجربة البنك التجاري الدولي، حيث أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال (London Business School) منتصف العام الماضي إدراج البنك التجارى الدولى -مصر ضمن الدراسات التى تقدمها الكلية والخاصة بنماذج الأعمال الناجحة.