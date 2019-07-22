مفاجأة.. زوجة نجم الأهلي وراء سرقة شقته مع أشقائها

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روى شادى محمد مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تفاصيل سرقة شقته مساء أمس على أيدى بلطجية واختفاء مبلغ مالى كبير بجانب الميداليات التى حصل عليها من بطولاته مع الفريق الأحمر بمسيرته الفنية قبل اعتزاله.

وقال شادى فى تصريحات صحفية: فوجئت عقب عودتى وأولادى من المصيف بالعين السخنة بالجيران يخبرونى بأن بلطجية يرافقهم أشقاء زوجتى الثلاثة اقتحموا شقتى وعندما دخلتها وجدت اختفاء مبلغ مالى كبير من غرفة نومى التى يصعب كسر مفاتيحها.

وأضاف شادى محمد، أن المحل التجارى المقابل لشقتى فى مدينة نصر أخبرنى بامتلاكه لكاميرات تثبت من اقتحموا الشقة فقمت بالحصول عليها عبر "فلاشة" وتقدمت بها لتحرير محضرا بالواقعة لإثبات حقى ومعرفة الجانى دون اتهام أحد.

واعترف شادى أنه على خلاف أسرى مع زوجته ولكنه لم يوجه لها أى إتهام، تاركا الأمر للنيابة ورجال الشرطة لإعادة المسروقات ومعرفة الجاني.

وتعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلي ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب بالإضافة إلي وسام الجمهورية.

وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب.

وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.

وتلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من اللاعب شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها، متهماُ زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيق.

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