وزارة التجارة والصناعة تشكل لجنة لمكافحة الفساد

22 يوليه 2019 - 05:09 م

أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة، برئاسة المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

ونص القرار على أن يتولى المستشار القانونى للوزير المراجعة القانونية لجميع أعمال اللجنة، وأن تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة فى اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.

وتضمن القرار أن تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة بصفة دورية، على أن يتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة عاطف عطا الله.

وأكد المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، رئيس اللجنة، أن القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد، والتزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

وأضاف أن اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفى بالوزارة وتبنّى مبادئ المسئولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع جميع أشكال الفساد فى مصر.