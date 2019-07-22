«الأرصاد»: طقس حار وارتفاع بالرطوبة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمي المتوقعة غدًا كالتالي:

القاهرة "25- 36"

الإسكندرية "26– 31"

قنا "26– 39"

الأقصر "26– 40"

أسوان "28– 40"


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