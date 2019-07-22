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عطلة رسمية للبنوك غدًا بمناسبة 23 يوليو

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مدبولى

قرر البنك المركزى المصري منح البنوك عطلة رسمية غدًا الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو على أن تستأنف البنوك عملها يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.

وأعلنت البنوك استعدادها، وضخ البنكنوت على مدار العطلة بماكينات الصرف الآلي لتلبية احتياجات العملاء من الكاش.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا باعتبار يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

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