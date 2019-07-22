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وزير الرى يتفقد عملية إنشاء سحارة مصرف بلبيس الجديدة

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قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ويرافقة السيد الدكتور /محافظ القليوبية بجولة تفقدية تنفيذ عملية/ إنشاء سحارة مصرف بلبيس الجديدة ك 50.250
أسفل ترعة الإسماعيلية ك 20.250 لاستيعاب التصرفات الزائدة الوارده للمصرف من محطات المعالجه بالجبل الاصفر والبركه وسرياقوس بالاضافه الي الصرف الزراعي ولمنع الضرر الواقع علي المناطق السكنيه نتيجه فيضان مياه المصرف علي الجسور نظرا لعدم كفاءه السحاره القديمه وعدم قدرتها على استيعاب التصرفات الحاليه فضلا عن التصرفات المستقبلية بتكلفة اجمالية حوالى 100مليون جنية 
وتجدر الإشارة الى ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء متابعة السيد الوزير للمشروعات القومية.

وجدير بالذكر ان عملية انشاء سحاره بديله تأتى بهدف إمرار التصرفات الزائدة الوارده للمصرف من محطات المعالجه بالجبل الاصفر والبركه وسرياقوس بالاضافه الي الصرف الزراعي ولمنع الضرر الواقع علي المناطق السكنيه نتيجه فيضان مياه المصرف علي الجسور نظرا لعدم كفاءه السحاره القديمه واستيعابها للتصرفات الحاليه فضلا عن التصرفات المستقبلية والتى تقدر بحوالي 4.1مليون م3/اليوم بحلول عام 2026

تجدر الاشارة الي انه قد تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالسحارة بنسبة بلغت 99%

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