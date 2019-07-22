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البدري

"تفاصيل" جلسة "البدري" مع رئيس نادي الزمالك

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"تفاصيل" جلسة "البدري" مع رئيس نادي الزمالك

الرياضة

البدري
البدري

عمرو محمد-متابعات

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قالت مصادر أن الساعات القليلة القادمة ستشهد جلسة خاصة بين رئيس نادي الزمالك وحسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة .

وأكد المصدر لموقع "الوطن"، أن رئيس القلعة البيضاء يرغب وبشدة في تولي البدري مهمة المدير الفني الجديد للفريق، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي .

وأجرى رئيس القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، اتصالا هاتفيا بحسام البدرى لاستطلاع رأيه حول تدريب الزمالك وهو ما رحب به الأخير .

وكان حسام البدري رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، قد تقدم بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه الحالي، والعودة من جديد لمجال التدريب.

ووفقا لبيان إعلامي، أعلن البدري اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بنادي بيراميدز، والعودة من جديد للعمل في مجال التدريب كمدير فني.

وجاء اعتذار البدري بعد عمله لمدة عاما كرئيس لإدارة الكرة في نادي بيراميدز ومساهمته في تكوين النادي منذ بداية فكرة تأسيسه مع القائمين عليه وقتها حتى وصل لكي يصبح منافسات على الدوري.

وحرص البدري على تقديم خالص شكره لجميع من عمل معه في الفترة السابقة التي قضاها في بيراميدز التي شهدت نجاحات كبيرة بتواجد الفريق في المنافسة وحجز بطاقة اللعب في أفريقيا.

واختتم البيان الإعلامي أن البدري يستهدف العودة من جديد لاستكمال نجاحاته في مجال التدريب بكرة القدم.


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