شاهد.. رئيس المقاولون العرب يحرج مرتضى منصور

22 يوليه 2019 - 02:39 م

رد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على اتهامات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتفويت مباراة الأهلي المقبلة بالدوري.

وقال "صلاح" خلال تصريحاته عبر "تايم سبورتس": "سنستعد بشكل جيد للمباراة لأنها مهمة لنا لإثبات الوجود، وستحسن من وضعنا بجدول ترتيب الدوري".

وأضاف: تصريحات مرتضى منصور غير موفقة، وهذه التصريحات لن تؤثر على الفريق إطلاقًا، والمقاولون عمره ميفوت ماتش ولايسيب ماتش".

واتهم منصور، المقاولون العرب بتفويت مباراة الأهلي، وعماد النحاس مدرب ذئاب الجبل سيقوم بنفس الأمر.