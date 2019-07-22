تركيا تعطى مهلة 29 يوما للسوريين: تقنين الوضع أو الترحيل

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فتاة العياط

قضية فتاة العياط

قالت ولاية إسطنبول إن عملية إلقاء القبض وترحيل الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية مستمرة.

وأضافت الولاية، في بيان أنها أعطت "مهلة حتى تاريخ 20 أغسطس القادم للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون بها حتى يعودوا إلى محافظاتهم، والذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية".

كما طلبت الولاية من الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول أن يحملوا "وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار".


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