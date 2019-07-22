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مصرع 7 مدنيين بينهم طفلان بغارات على سوريا

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متابعات حنان حمدتو

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لقى 7 مدنيين بينهم طفلان مصرعهم  بقذائف صاروخية على سهل الغاب في سوريا.

وقال منقذون في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، يوم الإثنين، في إحدى المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأوردت المصادر أن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قال قادة كبار في المعارضة السورية،  إن روسيا أرسلت قوات خاصة  للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة، لكن موسكو نفت هذه الخطوة ، نقلا عن سكاى نيوز عربية .


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