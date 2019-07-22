موقف طريف لـ"السيسي" بحفل تخرج الكليات العسكرية

22 يوليه 2019 - 02:05 م

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد ياسر وهبة المعلق العسكري للقوات المسلحة، لقوله: "إن مصر محروسة بالعناية الإلهية وشعبها الآبي وشرطتها وجيشها، وأن الدهر قد شاب، ومصر لم تبلغ حتى الكبر"، خلال تقديمه حفل تخريج دفعة جديدة من عدد من الكليات العسكرية.



وعقب "السيسي"، خلال كلمته بحفل تخرج عدد من الكليات العسكرية والمعهد الفني العسكري، "ياسر بيقول مصر محفوظة، مش هنقوم بالواجب يعني ولا إيه، لا في دور لينا".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، ويشاركه عدد من المسئولين منهم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، ووزير الداخلية.

