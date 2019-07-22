الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

22 يوليه 2019 - 01:28 م

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو.

وأعرب الملك سلمان، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، متمنيا لهم التقدم والازدهار"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاد الملك سلمان، "بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة".

كما بعث "الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده". وعبر ولي العهد السعودي عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار".

وتحتفل مصر يوم 23 يوليو من كل عام، بذكرى ثورة 23 يوليو، 1952، وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير 1953.