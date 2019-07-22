الأهلي يضم رسميًا صفقة "سوبر" 5 سنوات

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الإسماعيلي

محمود متولي

أنهى النادي الأهلي الاتفاق على صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي لمدة 5 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

 واتفق الأهلي مع الإسماعيلي على ضم محمود متولي لمدة 5 مواسم في ظل انتهاء عقد اللاعب الذي يجيد في قلب الدفاع ووسط الملعب خلال الموسم المقبل وهو ما دفع الدراويش للموافقة على بيعه.

واشترط الإسماعيلي على الاهلي الحصول على لاعبين منهم واحد إعارة والآخر بيع نهائي من بين ثلاثة لاعبين هم : احمد حمودي وأحمد الشيخ وعمرو جمال

 ومن المنتظر أن يحصل الإسماعيلي على 15 مليون جنيه للاستغناء عن محمود متولي أو 10 ملايين جنيه ولاعب من الأهلي للإعلان الرسمي عن الصفقة.


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