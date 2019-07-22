"نافعة": بوادر الحرب بدأت بالفعل

22 يوليه 2019 - 12:47 م

أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من بوادر أزمة حرب قادمة بالمنطقة.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "تلوح في أفق المنطقة حرب جديدة، ورغم أن الدول العربية، خاصة الخليجية، ستكون الأكثر تضررًا حال اندلاعها، إلا أنها لم تعد قادرة على التأثير في مسار الأزمة بعد أن قررت سلفا أن توكل إدارتها للولايات المتحدة وإسرائيل.

واختتم تغريدته بقوله: "ألا يوجد في هذه الدول كلها نظام واحد رشيد قادر على الحركة المستقلة".

فيما وجه له أحد المتابعين سؤالاً بقوله: "سؤال يا دكتور هل لو خرجت أمريكا بره اللعبة وتركت الخليج إلى أهله هل ستندلع الحرب أم لا وهل الدول العربية قادرة على الحرب مع إيران أم لا؟

وأضاف آخر: "يعني أنت معترض علي اندلاع الحرب ولا شمتان في الدول العربية.. مش فاهمك".