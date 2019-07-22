  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
ناصر القصبي والسدحان

اشتعال الخلاف بين فنانين سعوديين بسبب "سيارة"

عاهل السعودية والرئيس السيسي

الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

قوات حفتر

"حفتر" يشن هجوما واسعا على طرابلس

الأهلي

الأهلي يضم رسميًا صفقة "سوبر" 5 سنوات

نافعة

"نافعة": بوادر الحرب بدأت بالفعل

خيرت الشاطر

"أنا بحكم 6 دول".. أسرار خطيرة عن "الشاطر"

خالد جلال

أول فرمان من جهاز الزمالك بعد التعادل مع الجونة

هياتم

رفضت الزواج من أمراء وخطأ مطبعي حبسها أسبوع ..حكايات "هياتم"

السيسي

"السيسي" لـ"المصريين": "ملناش خيار تاني"

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" ينشر صورة بصحبة "هنيدي" و"الهضبة"

"آل الشيخ" ينشر صورة بصحبة "هنيدي" و"الهضبة"

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

#

"آل شيخ" ينشر صورًا لولي العهد "يقود العالم"

#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

#

كشف السبب الحقيقي لظهور أمين صندوق الأهلي مع تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. 

وظهر فى الصورة تركى آل الشيخ، برفقة عدد من نجوم مصر، "محمد هنيدى"، والإعلامى عمرو أديب، والهضبة عمرو دياب، معلقا: "الجمعة الحلوة". 

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مسرحية "3 أيام فى الساحل" بمشاركة محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.\

وتدور قصتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعية بطريقة ساخرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن المؤبد لـ 11 متهمًا بخلية طلاب داعش
» تصريحات مهمة لـ"بن زايد" عن الملاحة في الخليج
» السيسي: شكرًا على تحملكم يا مصريين
» إيران تكشف عن هوية جواسيس يعملون لصالح السى آى أيه
» اعترافات صادمة لأب اغتصب ابنته عدة مرات
» عامل يذبح والده فى السيدة زينب
» تعثر مفاوضات "كهربا" وبشكتاش التركى
» 23 مليارا.. عائدات مركز دبي التجاري العالمي
» سيدة تقتل أمها وتفصل رأسها عن جسدها
» مفاجأة.. ميجان ماركل حامل للمرة الثانية
» غياب "أوباما" عن مواجهتى الإسماعيلي والأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود