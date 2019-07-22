"آل الشيخ" ينشر صورة بصحبة "هنيدي" و"الهضبة"

22 يوليه 2019 - 12:03 م

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وظهر فى الصورة تركى آل الشيخ، برفقة عدد من نجوم مصر، "محمد هنيدى"، والإعلامى عمرو أديب، والهضبة عمرو دياب، معلقا: "الجمعة الحلوة".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مسرحية "3 أيام فى الساحل" بمشاركة محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.\





وتدور قصتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعية بطريقة ساخرة.





