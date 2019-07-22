» اعترافات صادمة لأب اغتصب ابنته عدة مرات

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الوطنية

مدبولى

للصحافة

"مكنتش ببقي في وعيي يا باشا، ببقي شارب حشيش واستروكس".. بهذه الكلمات أدلى الأب المتهم باغتصاب بابنته فى مدينة نصر بتفاصيل الواقعة.

واعترف الأب باغتصابه ابنته،  مؤكدًا أن زوجته السبب فى ما وصل إليه حيث إنها دائمًا تنفره ولا ترضى أن تعاشره معاشر الأزواج فاستبدلها بابنته التي كان يغتصبها يوميا تحت تهديد السلاح.

وواجهت النيابة الأب المتهم بالفتاة المجني عليها التي تعرفت على والدها واتهمته باغتصابها داخل غرفتها، تحت تهديد السلاح، وسط انهيارها ودخولها في نوبة بكاء، قائلة "أبويا ضيع مستقبلي"

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من فتاة لم يتجاوز عمرها العشرون، تتهم والدها باغتصابها كرهًا عنها داخل غرفتها على مرأى ومسمع من والدتها التي لم تتحرك لنجدتها أو إبعاده عنها، وهددت بالانتحار حال عدم القبض عليه والثأر لشرفها.

عقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية وتمكنت من القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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