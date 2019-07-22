أول فرمان من جهاز الزمالك بعد التعادل مع الجونة

22 يوليه 2019 - 11:58 ص

استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، على عودة الحارس عماد السيد لحراسة عرين الأبيض فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي بالدورى العام بدلاً من الحارس الشاب عمر صلاح، خاصة بعد المستوى السيئ الذى ظهر به الحارس فى مباراة أمس أمام الجونة.

ويقوم الجهاز الفنى للزمالك حاليًا بتجهيز عماد السيد نفسيًا ومعنويًا وفنيًا من أجل قيادة الفريق أمام الدراويش.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه الجونة بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأمس على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.