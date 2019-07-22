تعثر مفاوضات "كهربا" وبشكتاش التركى

22 يوليه 2019 - 11:51 ص

تعثرت مفاوضات صانع ألعاب الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا"، فى الانتقال إلى نادى بشكتاش التركى، رغم توقيعه رغبة الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرجع تعثر المفاوضات بعدما تمسك "كهربا"، بحصوله على مليون ونصف يورو فى السنة بما يعادل 27 مليون جنيه مصرى، إلا أن إدارة بشكتاش تمسكت بمنحه مليون يورو فقط بما يعادل 18 مليون جنيه، ليصبح الخلاف على 9 ملايين جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى طلب كهربا "شقة" للسكن فيها بمفرده إلا أن النادى التركى تمسك بإقامته مع الناشئين، وهو ما تسبب فى تغيير وجهة اللاعب.