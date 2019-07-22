إصابة 16 مجندًا فى انقلاب سيارة أمن بالأقصر

22 يوليه 2019 - 11:06 ص

انقلبت سيارة أمن مركزى صباح اليوم الإثنين، وأصيب 16 مجندًا كانوا يستقلونها أثناء توزيعهم الخدمات بالأقصر.

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بإصابة 16 مجندا، بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة أمن مركزي أثناء سيرها بطريق إسنا الصحراوي الشرقي بجوار محطة إسنا، خلال عملية توزيع الخدمات.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عمر سباق محمد 22 عامًا، بجرح بالساق وكدمات، محمد نور الدين أبو بكر 22 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر، حسن أسعد حسن 22 عامًا، اشتباه كسر في الذراع الأيمن وكدمات، مراد محمد مراد 22 عامًا، مصاب بكدمات بأنحاء الجسم، حسين علي صابر 35 عامًا، مصاب بكسر بالرجل اليمنى، الحسيني عادل حسن 30 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الفقرات والرجل اليسرى.

كما أصيب كل من محمد شعبان إمبابي 20 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، محمد عبد الشافي بدري 23 عامًا، باشتباه كسر في الفقرات العنقية، محمد ربيع فتحي 21 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، علي محمد حجاج 23 عامًا، مصاب بكدمات بالصدر وكسر في الساق اليمنى، دسوقي مصطفى 20 عامًا، مصاب باشتباه كسر في القدم اليمنى، محمود عبده محمد 38 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، شاهد خلف البدري 22 عامًا، شبه كسر البقدم اليسرى وسحجات متفرقه بجميع أنحاء الجسم، منتصر عبداللطيف 21 عامًا، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، مدحت صالح جامد 22 عامًا، مصاب بشبه ارتجاج بالمخ، فرغلي عبدالراضي 45 عامًا، مصاب بشبه ارتجاج في المخ.

تم تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي والأقصر الدولي لتلقي العلاج المناسب، وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقل 16 مصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.