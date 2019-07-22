"القرنى": هذه فوائد العفو على من اغتاب وظلم الإنسان

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متابعات حنان حمدتو

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عائض القرني

مشكلات

قال الشيخ عائض القرني إنه من الأهمية العفو عمن أساء أو ظلم إنسان، قائلاً: يجب قبل أن تنام أصدر عفواً عاماً عن كل من أساء إليك أو اغتابك أو آذاك أو ظلمك.

وأضاف القرني: لتنام قرير العين، مرتاح البال والخاطر، ولا تفكر في الهموم اليومية، أو المشكلات المستعصية قبل النوم.

وتابع: التفكير في المشاكل قبل النوم تُحفّز الدماغ وتقلقه، بل تفكّر في الذكريات والنجاحات الجميلة، والأحلام والأمنيات السعيدة، وفقًا لصحيفة صدى الالكترونية .


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