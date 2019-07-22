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سيدة تقتل أمها وتفصل رأسها عن جسدها

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أقدمت فتاة أسترالية على قتل والدتها وفصلت رأسها عن جسدها أمام حفيدها ثم حملت الرأس ووضعته بالقرب من منزل جيرانهم.

البداية عندما وردت معلومات لجهاز الشرطة الأسترالى تفيد، بوجود جثة سيدة خمسينية ممددة في المطبخ بدون رأس.

وبالتحقيق تبين أن الابنة أقدمت على قتل والدتها وقطع رأسها قبل أن تحمل الرأس وتسير باتجاه الشارع، وتضعها في الطرقة المؤدية إلى منزل الجيران.

وألقي القبض على المتهمة، وتم التحفظ على السكاكين الموجودة بالمنزل لإجراء الفحص الطبي.


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