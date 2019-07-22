» إزالة واجهة منزله ونقله بالونش.. مريض يزن نص طن

22 يوليه 2019 - 10:29 ص

وفرت محافظة القاهرة في مصر ونشا وسيارة إسعاف، لنقل مريض يزن 500 كيلوجرام، إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعدما طلب من أجهزة المحافظة مساعدته لتلقى العلاج، لعدم تمكنه من مفارقة السرير نظرًا لوزنه الزائد.

وجاء ذلك عندما استغاث المريض 35 سنة ويزن 500 كجم تقريبًا، من صعوبة نقله للمستشفى وعدم قدرته على الحركة.

وعلى الفور تم تجهيز معدات الحماية المدنية وتم إزالة واجهة منزل بمعدات الحى وقام رجال الحماية المدنية بإنزاله بمعدات الحماية إلى سيارة الإسعاف وتوجه إلى المستشفى وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية.