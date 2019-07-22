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مرتضى منصور يفتح النار على لاعبي الزمالك

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فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على لاعبي الفريق الأول عقب تعادلهم في المباراة التي جمعتهم مساء أمس أمام الجونة، ضمن مؤجلات الدوري.   

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "هناك لاعبون بالفريق لا يصلحون للعب لفريق بحجم وقيمة الزمالك، منوهًا برحيل بعض اللاعبين عن الفريق بعد انتهاء مباريات الفريق بالدورى".

وتابع رئيس النادي: لن أتحدث عن الجهاز الفنى فى الوقت الحالي، لأنهم ما زال أمامهم مباراتين وهذا الموسم حصلت على بطولة قارية لم يحصل عليها الأهلى أو منتخب مصر".


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