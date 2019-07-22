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رقم خيالي لسعر تذكرة حفل جينفير لوبيز في مصر

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جينفير لوبيز
جينفير لوبيز

متابعات-علا خطاب

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تحيي الفنانة العالمية جينيفير لوبيز حفلًا غنائيًا في مصر، للمرة الأولى في تاريخها.

وستقدم الفنانة حفلها في الساحل الشمالي ضمن جولة دولية لها هذا الصيف، وستحل ضيفة على مصر في 9 أغسطس المقبل.

وتقدم لوبيز عروضها في مصر كجزء من جولتها الدولية هذا الصيف، وهو الحفل الذي يقام 9 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، وسيكون حفل جينيفر في مصر هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن الحفل المقبل في روسيا.

وتم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات، الأولى للواقفين فقط، وسعرها 1350 جنيهًا، والثانية في الدائرة الذهبية، ويصل سعرها لـ2000 جنيه، والثالثة والأخيرة وهي منطقة VIP وسعرها 3500 جنيه.

وكانت جينيفر لوبيز، قد وجهت رسالة إلى جمهورها في مصر، قالت فيه إنها ستحتفل بعيد ميلادها في مصر مع جمهورها.

ومن المتوقع أن يكون حفلها هذا هو الوحيد في المنطقة، إذ إن حفلها المقبل سيكون في روسيا.

وكانت الفنانة لوبيز قد ذكرت سابقًا أنها ستحتفل بعيد ميلادها في مصر هذا العام، مع جمهورها هناك.


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