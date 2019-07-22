» فنان شهير عن زوجته: كانت بتحب السيسي .. ربنا يرفعها لأعلى الدرجات

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السيسي

رشوان توفيق

عبر الفنان الكبير رشوان توفيق عن حزنه الشديد لوفاة زوجته ، داعيا لها بالرحمة والمغفرة .

وقال "توفيق" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: ""تعرفنا سنة 57 وكان عندها 17 سنة وأنا في طالب في المعهد، كافحت معايا وشالت عني كل هموم الدنيا وربت ولادي، وشالتني حياتها كلها وأكرمتني، ربنا يرفعها لأعلى الدرجات".

وأضاف باكيا: " "أتوجه بالشكر لجميع الإعلام والشعب الذين أكرموني"، مضيفا: "أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أبو مازن لإرسالهما مندوبين لتقديم واجب العزاء".

وتابع: "زوجتي كانت تحب الرئيس السيسي و صممت في الانتخابات الماضية، أن تشارك في التصويت ونزلت على كرسي متحرك للتصويت".

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