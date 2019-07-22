تغريدة نارية من أحمد ياسر ريان بعد إضاعة الدوري من الزمالك

22 يوليه 2019 - 07:34 ص

واصل أحمد ياسر ريان - لاعب الأهلي المعار إلى الجونة - تصرفاته التي تثير الجدل لدى جمهور الزمالك وذلك بعد إحرازه هدفا في مرمى الفارس الأبيض بالأمس ما تسبب في خروج المباراة بالتعادل وابتعاد الزمالك بشكل كبير عن درع الدوري.



ونشر "ريان" صورة لنفسه من مباراة الزمالك ، ثم وجه رسالة غامضة لنجم الأهلي عماد متعب قائلا : "خلصت .. تمام يا عمدة؟".



ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولين العرب بأية نتيجة ليحصل وقتها بشكل رسمي على درع الدوري.



