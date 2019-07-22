ساويرس: بلغونا اللي تعرفوه يا أصحاب "المباديء الجبانة"

22 يوليه 2019 - 06:12 ص

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على شركات الطيران التي أعلنت وقف رحلاتها لمصر دون سبب واضح.



وقال "ساويرس" في تغريدة على "تويتر" : "طيب لو عندكم معلومة عن عمل إرهابى ليه متبلغوش أجهزتنا الأمنية مش دى حرب مشتركة على الإرهاب و لا رعاياكم بس .. مبادئ غريبة و جبانة".

