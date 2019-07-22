ساويرس: بلغونا اللي تعرفوه يا أصحاب "المباديء الجبانة"

أحمد عادل شعبان
شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على شركات الطيران التي أعلنت وقف رحلاتها لمصر دون سبب واضح.
وقال "ساويرس" في تغريدة على "تويتر" : "طيب لو عندكم معلومة عن عمل إرهابى ليه متبلغوش أجهزتنا الأمنية مش دى حرب مشتركة على الإرهاب و لا رعاياكم بس .. مبادئ غريبة و جبانة".
طيب لو عندكم معلومة عن عمل إرهابى ليه متبلغوش أجهزتنا الأمنية مش دى حرب مشتركة على الإرهاب و لا رعاياكم بس .. مبادئ غريبة و جبانة !— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2019
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