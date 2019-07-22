» "الفلاحين" تزف بشرى سارة بشأن لحوم الأضاحي

22 يوليه 2019 - 01:20 ص

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه سيتم بيع كيلو عجول الأضاحي (قايم) بـ47 جنيها، في جميع نقابات الفلاحين على مستوى الجمهورية.



وأضاف "عبد الرحمن"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن هذا السعر "مش مخترعينه"، ولكنه موجود على أرض الواقع ولكن التجار يلجأون للمغالاة، مشددا على أن هذا هو السعر الواقعي.

