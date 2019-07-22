» تجديد حبس "العليمي" وآخرين في قضية "تحالف الأمل»

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المصريون ـ متابعات

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حبس "العليمي" و8 متهمين في "تحالف الأمل" 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الاول للنيابة حبس المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والناشط حسن البربري و7 آخرين، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 المقيدة برقم 35 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ “تحالف الأمل«.
وشملت قائمة المتهمين كل من: زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربري.
كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على زياد العليمي و10 آخرين، وذلك بعد استهداف 19 شركة وكيان تابعين لجماعة الإخوان، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى “تحالف الأمل”، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

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