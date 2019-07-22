» تجديد حبس "العليمي" وآخرين في قضية "تحالف الأمل»

22 يوليه 2019 - 12:40 ص

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الاول للنيابة حبس المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والناشط حسن البربري و7 آخرين، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 المقيدة برقم 35 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ “تحالف الأمل«.



وشملت قائمة المتهمين كل من: زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربري.

