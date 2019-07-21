» خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الجنيه

21 يوليه 2019 - 11:50 م

قال أحمد على الخبير الاقتصادي تعليقا على ما قالته تقارير "بلومبرج"، إن الجنية المصري أفضل العملات أداء في 2019، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته مصر في الفترة الماضية كان له جدوى إيجابية بشكل كبير على كل المؤشرات الاقتصادية.

وأشار علي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" يوم الأحد، إلى الإشادة الدولية من المؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي أو مؤسسات التصنيف الائتماني وعلى رأسها "بيتش"، لافتا إلى أن كل هذه المؤسسات تحكم بالأرقام وبالتالي تحسن الأرقام في مؤشرات الاقتصاد المصري كان أكبر دليل قوي وقاطع على حجم النجاح الذي تم تحقيقه وذلك مقارنة بالفترة التي كانت تسبق عام 2013.

