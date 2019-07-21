"الطيران المدني" يكشف معلومة هامة بشأن تعليق بريطانيا رحلاتها لمصر

21 يوليه 2019 - 11:32 م

قال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية بتوقيف رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع جاء قرارا انفراديا وبُني على معلومات ضعيفة للغاية، والدليل على ذلك أن الشركة الألمانية اتخذت قرارًا مماثلًا لشركة الخطوط الجوية البريطانية، مؤكدًا أن شركة الخطوط الألمانية قامت بمراجعة الشركة البريطانية على أسباب التوقف، وبعد ذلك قامت بنوع من أنواع التقييم الأمني، وعلى أساس ذلك قامت بإعادة التشغيل بعد ثلاث ساعات من القرار، واستأنفت الرحلات الألمانية.



وأضاف «الحفني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN» أن قرار الشركة الجوية البريطانية يُعد قرار شركة وليس قرار دولة، كما أن وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري أعرب عن استيائه الشديد هو وجميع العاملين في المطارات من قرار الشركة البريطانية للخطوط الجوية المفاجئ بتعليق رحلاتها إلى مصر دون الرجوع إلى سلطات الطيران المدني، وقام السفير البريطاني بالقاهرة باعتذاره للوزير عن عدم عودة الشركة الجوية للسلطات قبل اتخاذ القرار.



وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني أن هذا القرار ليس معني به المطارات المصرية أو مطار القاهرة، حيث إنه حال وجود أزمة أو مشكلة تأمينية في مطار معين لا يمكن أن تحدد الشركة البريطانية موعد استئناف عودتها مرة أخرى دون التأكد من حل المشكلة، ولكن الشركة الجوية البريطانية حددت موعد 26 من الشهر الجاري لاستئناف رحلاتها مرة أخرى.

