بومبيو: واثق من ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بريطانيا سترحل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم فيها بتهمة التجسس.
ووفقا لتصريحات نشرتها صحيفة «إل يونفرسو» الإكوادورية، الأحد، قال بومبيو: «قدمنا الطلب وبالتالي سيرحل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء».
وأضاف وزير الخارجية الذي كان قد التقى السبت الرئيس لينين مورينو خلال زيارة إلى الإكوادور، «لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكل خطرا على العالم وعرض جنودا أميركيين للخطر».