رئيس شعبة الأدوية يفجر مفاجأة مدوية عن حبوب منع الحمل

21 يوليه 2019 - 10:30 م

كشف الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، أسباب اختفاء ونقص حبوب منع الحمل وبيعها في السوق السوداء، حيث ذكر أن أدوية منع الحمل عبارة عن شقين، شق مدعوم من الدولة حيث تبذل كافة مؤسسات الدولة جهودًا كبيرة للتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، كون أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، والشق الأخر الأدوية المستوردة أو التي يُصنعها الشركات الخاصة.



وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن الأقراص المدعومة من الدولة يبلغ تكلفة الشريط الواحد 2 جنية فقط ويباع في مراكز الصحة، وهناك ايضًا أنواع أخرى مدعمه يُباع الشريط بـ 10 جنيهات، ولكن هذا الدواء نزل في أحدى الفترات للصيدليات ثم أختفى بعد ذلك.



وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأدوية غير المدعومة والتي تُصنع في شركات خاصة هي الناقصة في السوق بشكل غير مبرر، فالشريط الواحد سعره 42 جنيهًا ولكن لا يتمكن الصيادلة من توفيره بالصيدليات، وعند طلب الصيدلية هذا العلاج يُتاح لها فقط من علبة لـ 5 علب، مما يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بأسعار 120 جنيهًا للشريط.

