واشنطن: مقاتلة فنزويلية تعقبت "بشكل عدواني" طائرة أمريكية

21 يوليه 2019 - 10:50 م

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أن مقاتلة فنزويلية "تعقبت بشكل عدواني" طائرة استطلاع عسكرية تابعة لها تعمل فوق البحر الكاريبي، في خطوة وصفتها بأنها "غير مهنية".



جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها القيادة العسكرية الأمريكية الجنوبية (ساوثكوم)، مساء الأحد، على حسابها بتويتر.

وقالت "ساوثكوم"، إن طائرة مقاتلة فنزويلية من طراز "سو-30" أقلعت من مطار على بعد 200 ميل شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، الجمعة، "تعقبت بشكل عدواني طائرة أمريكية من طراز (إي بي-3) على مسافة غير آمنة... وعرضت الطاقم والطائرة للخطر".

وأضافت: "كانت الطائرة (إي بي-3) تقوم بمهمة متعددة الجنسيات معروفة وتمت الموافقة عليها في المجال الجوي الدولي" فوق البحر الكاريبي، دون تفاصيل إضافية.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، قال، السبت، إن الطائرة الأمريكية دخلت منطقة طيران تسيطر عليها فنزويلا دون الإبلاغ عن معلومات ضرورية في حرق للقواعد الدولية.

ووصفت "ساوثكوم" عمل المقاتلة الفنزويلية بأنه "يدل على دعم روسيا العسكري غير المسؤول لنظام مادورو غير الشرعي، ويؤكد تهور مادورو وسلوكه غير المسؤول، مما يقوض حكم القانون الدولي وجهود مكافحة الاتجار غير المشروع".

والشهر الماضي، قال الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، إن طائرة استطلاع أمريكية من طراز (إي بي-8) بوسيدون، تعرضت الشهر الماضي لاعتراض "غير آمن" و"غير مسؤول" من قبل طائرة مقاتلة روسية فوق المياه الدولية.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.