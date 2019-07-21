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وفد "حماس" يبحث في طهران هذا الأمر الهام

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القيادي بحماس صالح العاروري
القيادي بحماس صالح العاروري

المصريون ووكالات

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بحث وفد من حركة "حماس"، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، الأحد، تطورات القضية الفلسطينية، مع كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية.
وقالت الحركة، الأحد، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "التقى وفد قيادي من حماس برئاسة العاروري، مع خرازي، وبحثا في تطورات القضية الفلسطينية".
وأضافت: "كما بحثا صفقة القرن وتداعياتها، وما يرتبط كذلك بالمنطقة الإقليمية والدولية".
وعبر الطرفان "عن توافقهما الكامل على خطورة السلوك الأمريكي والإسرائيلي تجاه قضية فلسطين وعلى المنطقة بشكل عام".
وأكد البيان على "على رفض العدوان الأمريكي في المنطقة، لا سيما الحصار على الجمهورية الإيرانية ومحاولات التحرش العسكري بها".
من جانبه "ثمن خرازي موقف المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة".
وأعلنت حركة "حماس"، أن وفدا من قيادتها وصل، السبت، العاصمة الإيرانية طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.
وقالت الحركة، في بيان، إن "الوفد يضم موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، وحسام بدران، وأسامة حمدان، وإسماعيل رضوان، وخالد القدومي".
وأضافت: "من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام". -

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