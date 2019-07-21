بالفيديو.. "العسيلي" يحرج شابًا آخر على المسرح

ظهر محمود العسيلي في مقطع فيديو جديد متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحرج أحد معجبيه الذي كان يحضر حفلًا له أثناء صعوده إلى المسرح لالتقاط صورة معه.

وظهر محمود العسيلى فى الفيديو يدفع شخصًا صعد على المسرح، قائلًا "انت جاى تضربني".

وأثار محمود العسيلى جدلًا واسعًا بعد سخريته من أحد معجبيه عندما طالبه بالتقاط صورة معه، ورفض محمود العسيلى طلب المعجب "انت معاك واسطه عشان تتصور معايا".

وتلقى محمود العسيلي هجومًا من عدد من النجوم والجمهور بسبب هذه الواقعة ودانوا ما فعله محمود العسيلى تجاه جمهوره.

وكان محمود العسيلي قد قدم اعتذاره في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد الهجوم الشديد عليه في الفترة الأخيرة.



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