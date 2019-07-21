شاهد.. إنقاذ حارس مصر ضمن أفضل 5 تصديات بـ«الكان»

21 يوليه 2019 - 09:04 م

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن أفضل خمسة تصديات شهدتها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

وشهدت كأس الأمم تسجيل 102 هدف خلال 52 مباراة، وتصدر المهاجم النيجيري أوديون إيجالو قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

وتوج المنتخب الجزائري باللقب عقب الفوز في النهائي على نظيره السنغالي بهدف دون رد، كما حصل حارسه ريس مبولحي على جائزة أفضل حارس في البطولة.