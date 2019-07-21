  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
الزمالك والجونة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة

علاء مبارك

علاء مبارك يرد على أشرف السعد بتعليق مفاجئ

قرقاش

أول تعليق رسمي إماراتي على الانسحاب من اليمن

الاخوان

برلمانيون يطالبون بمقاضاة قنوات الإخوان.. تعرف على السبب

مدبولي

قرار من "مدبولى" بشأن جرائم التجمهر

آنيا الأفندي

مذيعة جزائرية تسخر من سمير صبري:«بله واشرب ميتو»

النمقاب

تونس تحظر النقاب في المصالح الحكومية.. هل تسير مصر على خطاها؟

محرز

«محرز» يكشف سبب تجاهله مصافحة "مدبولي"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني

مصطفى يوسف اللدودي

الفلسطينيون خشبة نجاة الإسرائيليين

أول تعليق رسمي إماراتي على الانسحاب من اليمن

عرب وعالم

قرقاش
قرقاش

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

أمريكا: حظر «هواوي» مستمر في مجال الجيل الخامس

#

السعودية ترد على تحذيرات أمريكية

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

الامارات

السعودية

اليمن

أنور قرقاش

انسحاب

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ضمنيا على نبأ انسحاب القوات الإماراتية من اليمن في الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات.

وقال قرقاش على تويتر: "التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات، صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب... التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية".

وأشار إلى أن "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك".

واعتبر أن التحالف العربي "حقق مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد "حماس" يبحث في طهران تطورات القضية الفلسطينية
» مصر أكثر أمانًا من بريطانيا
» اصطدام طائرتين بأمريكا
» صرف رواتب الموظفين أول أغسطس قبل "الأضحى"
» مقتل مسئول أمني في تفجير سيارة بأفغانستان
» تحذير ألمانى من خطورة التصعيد في منطقة الخليج
» قلق إسرائيلي لامتلاك تركيا "إس-400"
» طائرة "لوفتهانزا" تصل إلى القاهرة بعد قرار التعليق
» طبقًا لقانون التأمينات الجديد .. في هذه الحالة.. يتم وقف صرف المعاش
» إيران تشكر السعودية على إنقاذ سفينتها
» بينهم سعوديون.. وفد صحفي عربي يزور إسرائيل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود