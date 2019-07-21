برلمانيون يطالبون بمقاضاة قنوات الإخوان.. تعرف على السبب

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على الرغم انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية فى مصر رسميًا، إلا أن توابعها لم تنته بعد داخل أروقة البرلمان، خاصة بعد إذاعة بعض القنوات التابعة للإخوان للقطات من البطولة، فيما يمثل انتهاكًا لحقوق البث.
وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن "سرقة قنوات الإخوان لمحتوى كأس الأمم الإفريقية يخالف كل القواعد الإعلامية على مستوى العالم، كما يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان".
واعتبر، أن "ما فعلته تلك المنابر الإخوانية يتعارض مع حقوق الملكة الفكرية وهو مخالفة للقانون الدولى".
وأضاف أن "حقوق الملكية الفكرية حقوق راسخة، وهناك مواثيق دولية تنص وتؤكد عليها"، موضحًا أن "حقوق الملكية الفكرية حقوق ثابتة فى كل دول العالم، ولا تشمل الحقوق الأدبية فقط".
وطالب مصطفى، بـ "ضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة لرفع دعاوى قضائية ضد قنوات الإخوان لسرقتها محتوى كأس الأمم الإفريقية، خاصة أن مثل هذه السرقات تتسبب فى خسائر اقتصادية وبالتالى لابد من مقاضاتها".

في السياق، أكد النائب سمير البطيخى، أن "سرقة قنوات الإخوان لبث كأس الأمم الإفريقية هو عمل غير جائز قانونًا، ويجب مقاضاة هذه القنوات الإخوانية".
وأضاف لـ"المصريون" أنه "يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقنوات المصرية التى امتلكت حق بث البطولة الإفريقية، وتمت سرقة المحتوى الخاص بالبطولة، أن تقوم بمقاضاة القنوات الإخوانية فى كافة المحاكم الدولية".
وأوضح البطيخى، أنه "سيكون هناك تحرك مصرى بالفعل ضد القنوات الإخوانية التى تخلت عن مصداقيتها، وقامت بسرقة حقوق الملكية الفكرية لبعض القنوات المصرية، لأن هناك مواثيق دولية تنص وتؤكد على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية لأى وسيلة إعلامية".  


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