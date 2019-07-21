"الزراعة": تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء

عصام الشربيني
اكد اللواء محمد حلمى المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة حددت مواعيد تسليم قطع الاراضي المباعة بالمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء (رابعة - بئر العبد - سهل الطينة) للسادة الراسي عليهم المزاد والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية وذلك اعتبارا من اليوم 21 يوليو حتى 8 أغسطس القادم
الهيئة تناشد المواطنين سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية )
والهيئة تؤكد أنه في حالة عدم الإلتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأرض محل المزايدة.
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