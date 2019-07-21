تونس تحظر النقاب في المصالح الحكومية.. هل تسير مصر على خطاها؟

21 يوليه 2019 - 07:13 م



الحكومة التونسية: منع كل غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التونسية

أساتذة الأزهر: النقاب فضيلة وليس فريضة ومصر ليست تونس



جاء قرار الحكومة التونسية بحظر النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وإمكانية تطبيقه في مصر على غرار تونس؛ ليعيد إلى الأذهان اقتراحات برلمانية سابقة داخل مصر، بضرورة حظر النقاب في المؤسسات الحكومية في مصر، وكانت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أعلنت في وقت سابق، أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد، بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان، مبررة مقترحها المثير للجدل بأن الهدف منه، دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب، وأشارت إلى أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيتم القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج منزلها، وتحرير محضر لها في أقرب قسم شرطة، والإفراج عنها بعد دفع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، وستتم مضاعفة الغرامة حالة تكرار الخطأ.



أساتذة الأزهر من جانبهم، أكدوا أن ما يحدث في تونس لن يحدث في مصر، لأن مصر بها الأزهر الشريف، وهو قد أخذ على عاتقه الدفاع عن الإسلام ونشر الدعوة في الداخل وفي كافة ربوع المعمورة، وبالتالي تلك المؤسسة لن تسمح بحدوث ذلك.



وأكد أساتذة الأزهر، أن النقاب فضيلة وليس فريضة، ومن أرادت ارتداءه فلها ذلك، ومن لا تريد الحفاظ عليه فلها مطلق الحرية، ومن ثم لا يجب إجبار أحد على ارتدائه وكذلك على خلعه، ومن الجائز مطالبة السيدة المنتقبة بالكشف عن وجهها، حال وجود ضرورة لذلك، فهذا لا مانع فيه، ولن يعترض عليه أحد؛ لأن الموضوع غير معقد حتى يتم منعه في الأماكن العامة.



وشدد أساتذة الأزهر، على أن هناك قضايا ومسائل عديدة يجب العمل عليها ومناقشتها والبحث عن حلول لها، بدل من فتح موضوعات تثير الجدل والبلبلة داخل المجتمعات؛ لأن هناك من يريد زعزعة عقيدة المسلمين والتشكيك في كافة المسائل الدينية.

وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء المحللين في حظر النقاب في تونس في الأماكن العامة وإمكانية تطبيقه في مصر.

«الشاهد» يمنع النقاب فى المؤسسات الحكومية.



قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، حظر ارتداء النقاب داخل الإدارات والمؤسسات والمنشآت الحكومية فى البلاد، وقد أصدر "الشاهد" منشورًا حكوميًا يمنع بمقتضاه كل "غير مكشوف" الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التونسية، وهو ما يعني منع النقاب في المؤسسات والأماكن المذكورة.



وكشفت بعض التقارير الأمنية التونسية، عن استغلال بعض المجرمين والمتطرفين النقاب للتخفي أو للتنقل فى البلاد؛ لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحكومية واستهداف قوات الجيش والشرطة.



كانت وزارة التربية التونسية، أصدرت قرارًا في 2015، بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية، ونفذت عقوبات على مخالفات هذا القرار، ومنها إيقاف معلمة عن العمل.



يأتي قرار رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري، وتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر آخر؛ ابتداءً من 5 يوليو الجاري، ويأتي قرار "الشاهد" بالتزامن مع تزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية، وهو ما يصعب مهام القوات الأمنية التونسية فى ملاحقة الإرهابيين.



وكان وزير الداخلية التونسي السابق، "لطفي بن جدو"، أكد قبل ذلك أن عددًا من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بارتداء النقاب، لكنه اعتبر أن منع النقاب أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية، وأشار إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت في البلاد؛ بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.



وكانت كتلة الحرة المنشقة عن حزب "نداء تونس" الحاكم، تقدمت فى مارس 2016 لمجلس نواب الشعب التونسي، بمقترح قانون يتعلق بـ"منع إخفاء الوجه في المصالح العمومية"، ونص مشروع القانون على منع الظهور المصالح العمومية في زي يخفي الوجه، كالمؤسسات الخاصة والعامة والمحال التجارية والصناعية، والموانئ ومحطات النقل البري وسائل النقل العمومية وغيرها من الأماكن المفتوحة في وجه العموم التي يكون النفاذ إليها بشكل حر، ولاقى مشروع القانون حينها تأييد أغلب الأحزاب والكتل النيابية بالبرلمان، باستثناء حركة النهضة الإخوانية التي عبرت عن رفضها له، وقد خلّف المشروع ردودًا متباينة بين مؤيد لمضامينه ورافض، فيما اعتبر مناهضوه أنه يشكل تدخلًا في الحريات الشخصية للأفراد.



ما يحدث فى تونس لن يحدث فى مصر

من جانبه، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، أمين عام الدعوة، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، إن ما يحدث في تونس وما يجوز هناك، لا يمكن أن يقع في مصر ولن يسمح أحد بتطبيقه في بلد الأزهر الشريف.



وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضاف «الأطرش»، أن تونس بها كارنيهات للمسلمين لدخول المساجد، حيث إن كل شخص مخصص له مسجد معين، إضافةً إلى أن عدد المساجد هناك محدد وقليل، على حد قوله.



رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، أوضح أن ما يحدث في تونس لن يحدث في مصر، معللًا ذلك بأن مصر بها الأزهر الشريف، وهو قد أخذ على عاتقه الدفاع عن الإسلام ونشر الدعوة في الداخل وفي كافة ربوع المعمورة، وبالتالي تلك المؤسسة لن تسمح بحدوث ذلك.

أمين عام الدعوة، لفت إلى أن النقاب فضيلة وليس فريضة، منوهًا بأن من أرادت ارتداءه فلها ذلك ومن لا تريد الحفاظ عليه فلها مطلق الحرية، ومن ثم لا يجب إجبار أحد على ارتدائه وكذلك على خلعه.



ورأى "الأطرش"، أن حظره بزعم استغلال البعض له للقيام بالعمليات الإرهابية، يعتبر ذريعة غير منطقية ولا تقنع أحدًا، إضافةً إلى أن حظره لن يقضي على هذه الزعم، لاسيما أن ارتداءه جائز.



من الجائز مطالبة السيدة المنتقبة بالكشف عن وجهها

على السياق ذاته، قال الدكتور محمود مزروعة، رئيس قسم العقائد والأديان بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن ما يحدث في تونس غير منطقي ولا يرتقي حتى للمناقشة أو النظر إليه.



وأضاف «مزروعة»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن أي قرار أو أي خطوة تمس الدين أو لها علاقة به، لابد من عرضها على كلام الله ورسوله، وما وافقهما فهو جيد ويمكن تطبيقه، وما لم يوافقهما فمردود ولا جدوى من مناقشته، متابعًا: «إذا أراد الله ورسول ورسوله النقاب فلابد من تنفيذه، وإذا لم يأمر به فسمعًا وطاعة».



وتساءل: «إذا تم حظر النقاب في الأماكن العامة في مصر، فلمن ترتدي السيدة النقاب؟ هل تريديه في منزلها من زوجها أو من أولادها؟»، مستدركًا: «كلام غير معقول، كما أنه غير منطقي ولا يرقى للمناقشة».



رئيس قسم العقائد والأديان بكلية أصول الدين، أوضح أن «هناك جماعة من الناس رأت أن النقاب فضيلة، وليس فرضًا، ومن أرادت ارتداءه فلا حرج عليه، وهناك من أفتوا بأنه فرض، هناك أقوال كثيرة في المسألة».



غير أنه لفت إلى «أن من قالوا بأنه فضيلة ومن أفتوا بفرضه، أجمعوا على أنه إذا كانت المرأة جملية وجمالها فاتن ولافت، فلزامًا وواجبًا عليها ارتداءه؛ لمنع الفتنة».



أستاذ العقيدة، لفت إلى أنه «من الجائز مطالبة السيدة المنتقبة بالكشف عن وجهها، حال وجود ضرورة لذلك فهذا لا مانع فيه ولن يعترض عليه أحد»، مستكملًا: «الموضوع غير معقد حتى ندعو إلى منعه في الأماكن العامة».



واعتبر "مزروعة"، أن هناك قضايا ومسائل عديدة يجب العمل عليها ومناقشتها والبحث عن حلول لها، بدلًا من فتح موضوعات تثير الجدل والبلبلة داخل المجتمعات، منوهًا بأن هناك من يريد زعزعة عقيدة المسلمين والتشكيك في كافة المسائل الدينية.









