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إقلاع أولي رحلات مصر للطيران إلي دوالا بالكاميرون

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أقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة أولي رحلات مصر للطيران إلي دوالا بالكاميرون، جاء ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة واهتمامها بالملف الإفريقي وفي أطار خطط الشركة لتوسيع شبكتها حول العالم، وخلال الأشهر القليلة الماضية أضافت مصر للطيران رحلات إلى كل من كيجالي برواندا وأبيدجان بساحل العاج.
هذا وستسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد. هذا ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى دوالا عبر أنظمة الحجز المختلفة وعن طريق الموقع الالكتروني لمصر للطيران  Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

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