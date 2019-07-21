وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون العالمية

21 يوليه 2019 - 06:56 م

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السيد جو رينى الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون العالمية للقسم الشرقى من العالم والوفد المرافق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل زيادته خلال الفترة المقبلة فى ظل استراتيجية الوزارة للتوسع فى انشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للبترول والغاز إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها لمواكبة النمو المستمر فى النشاط البترولى والمشروعات الكبرى لصناعة البترول والغاز .

وخلال المباحثات،ـ ناقش الجانبان التعاون فى تطبيق أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة انشطة حفر الآبار البترولية وتحسين انتاجية الحقول ، الى جانب دعم انشطة السلامة والصحة المهنية والبيئية بمواقع الإنتاج والتى تأتى على رأس اولويات استراتيجية عمل قطاع البترول، كما تناولت المباحثات سبل زيادة التعاون القائم فى مجال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها وفقا لأحدث المعايير العالمية .