وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون العالمية

عصام الشربيني
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السيد جو رينى الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون العالمية للقسم الشرقى من العالم والوفد المرافق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل زيادته خلال الفترة المقبلة فى ظل استراتيجية الوزارة للتوسع فى انشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للبترول والغاز إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها لمواكبة النمو المستمر فى النشاط البترولى والمشروعات الكبرى لصناعة البترول والغاز .
وخلال المباحثات،ـ ناقش الجانبان التعاون فى تطبيق أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة انشطة حفر الآبار البترولية وتحسين انتاجية الحقول ، الى جانب دعم انشطة السلامة والصحة المهنية والبيئية بمواقع الإنتاج والتى تأتى على رأس اولويات استراتيجية عمل قطاع البترول، كما تناولت المباحثات سبل زيادة التعاون القائم فى مجال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها وفقا لأحدث المعايير العالمية .
وعقب جلسة المباحثات، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون العالمية توقيع اتفاقية مشتركة لتنمية قدرات الكوادر البشرية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات والنظم الإدارية العالمية .
وبموجب الاتفاقية سيتم تأهيل وتدريب 20 من الكوادر الشابة بمناطق عمل هاليبرتون داخل مصر وخارجها على مدار 6 اشهر وذلك على مرحلتين يتم خلالهما اجتياز برامج تدريبية فى عدة مجالات تشمل ادارة السلامة والصحة المهنية والبيئية ، والعمليات والتكنولوجيا والتحول الرقمى ، والادارة والقيادة والشئون المالية والمحاسبية الى جانب التدريب العملى والتطبيقى بمواقع عمل هاليبرتون فى مجالات البحث والاستكشاف .
وعقب التوقيع أكد الملا على أهمية هذه الاتفاقية التى تأتى ضمن التعاون المثمر بين قطاع البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر ، مشيراً الى الثقة المتبادلة مع شركاء مصر وقطاع البترول والتى تسهم فى تنمية التعاون فى كافة المجالات الاستراتيجية وخاصة تأهيل الكوادر المصرية الشابة ووضعهم على طريق النجاح لقيادة القطاع مستقبلاً .
ومن جانبه أكد جو رينى أن مصر تعد سوق عمل مهم لشركته فى منطقة الشرق الأوسط وأن ما تحقق من اصلاحات ونتائج ايجابية يحفزها على زيادة حجم أعمالها والتعاون فى مجالات جديدة مع وزارة البترول المصرية .
وقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى و كولبى فيوزر نائب رئيس شركة هاليبرتون بمصر وليبيا، بحضور الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف واريك كارى نائب رئيس هاليبرتون لشئون التجارة العالمية واحمد قناوى نائب رئيس هاليبرتون لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واكرم ابوالسعود مدير هاليبرتون مصر.
عشاء08:33 م
فجر
03:32
شروق
05:09
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:03
عشاء
20:33