مذيعة جزائرية تسخر من سمير صبري:«بله واشرب ميتو»

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آنيا الأفندي
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انيا الافندى

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سخرت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي المذيعة بقنوات "بي إن سبورت" القطرية، من البلاغ الذي قدمه المحامي المصري سمير صبري للنائب العام، للمطالبة بمنع قائد منتخب الجزائر من دخول مصر بسبب تجاهله مصافحة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء حفل تكريم منتخب الجزائر بعد فوزه ببطولة الأمم الأفريقية.

وكتبت "الأفندي" تعليقًا على صورة من البلاغ الذي نشرته عبر حسابها على موقع التدوينات "تويتر" :«اولا اسمه النجم العالمي رياض محرز وليس المدعو....ثانيا هذا البلاغ بله واشرب ميتو....على قولة أشقائنا المصريين".

وأمس قدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد رياض محرز، نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، مطالبا بإصدار قرار بمنعه من دخول مصر، عقب موقفه الذي وصف بـ"المهين" تجاه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وذكر "صبري" في بلاغه أنه: "حققت مصر نجاحا باهراً في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت على أرضها خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري وقد أجمع نجوم الكرة العالمية والعربية وكذا الصحافة العالمية على نجاح مصر في تنظيم المونديال الأفريقي كونه قد أقيم على ملاعب تنافس الملاعب الأوروبية، كما أثنى على ذلك أيضا كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلا أننا فوجئنا عقب إعلان فوز منتخب الجزائر ببطولة الأمم الأفريقية وأثناء تسليم كأس البطولة بتعمد المبلغ ضده ـ رياض محرز، تجاهل الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، حيث لم يقم سالف الذكر بمصافحته، ما أثار استياء المجتمع المصري، خاصة بعد الدعم الذي قدمته مصر سواء إعلاميا أو جماهيريا لمنتخب الجزائر".

وأضاف: "لما كان ذلك وكان فعل المبلغ ضده بتعمده عدم مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري أثناء تسليم كأس بطولة الأمم الأفريقية لمنتخب الجزائر يمثل ازدراءً لشخصية عامة".

وتابع: "وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بإخطار وزارة الخارجية بإدراج المدعو رياض محرز ـ لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم، على قوائم الممنوعين من دخول جمهورية مصر العربية".


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