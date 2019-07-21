"المعلمين" تنفى دفع رسوم عند الترقي

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نقابة المعلمين

كادر المعلمين

نفي محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، دفع المعلمين أى رسوم عند الترقي ، موضحًا أنهم يدفعون فقط رسوم الأكاديمية المهنية للمعلمين عند الحصول علي دبلومة تربوي وتكون رسومًا جامعية.

وأكد "عبدالله" في تصريحات صحفية، أن المعلمين يتم تدريبهم مجانًا، وفي حالة فرض رسوم عند الترقي سيتم معارضتها بشدة لأن المعلم كأي موظف من حقه الحصول على ترقيته.

وأضاف "الأمين العام لنقابة المعلمين" أن حصول المعلم على دبلومة تربوي أصبح أمرًا حتميًا لمعرفة كيفية التعامل مع الطلاب.

كانت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن شكوى المعلمين من فرض رسوم عليهم عند الترقي.

وقالت النائبة أنيسة حسونة، إن هناك شكاوى عديدة من المعلمين الذين يتم ترقيتهم حاليا، من تحصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ 65 جنيها، عند دخولهم امتحان الترقي الخاص بهم.


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