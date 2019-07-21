مفاجأة فى طقس الأسبوع

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي مثالية، حيث سجلت القاهرة 34 درجة، وهي درجة حرارة حول المعدل، لكن نسب الرطوبة مرتفعة وتشعرنا بالحرارة.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة على فضائية "صدى البلد"، أنّه حتى نهاية الأسبوع ستكون أقصى درجة حرارة 38، ومع الرطوبة نشعر بالحرارة أعلى.

وأكد عبدالعال أنّه حتى نهاية الأسبوع لن تكون هناك موجات حارة، فدرجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 29/30، والوجه البحري والقاهرة 34/35، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة 38/39، وشمال الصعيد 39/40، وجنوب الصعيد بين 42/43.


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