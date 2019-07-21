طريق بطل الدوري المصري ووصيفه لمجموعات أبطال إفريقيا

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المصريون

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أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والثاني من تمهيدي البطولة والتي ستشهد مشاركة بطل الدوري المصري ووصيفه.

وقام الاتحاد الإفريقي بتمثيل الأندية المصرية برمز "بطل الدوري المصري" و"وصيف الدوري المصري" خلال عملية القرعة.

ويلتقي بطل الدوري الممتاز بفريق "اطلع برا" في الدور التمهيدي الأول وسيكون لقاء الذهاب خارج الأرض في جنوب السودان، ويقام لقاء العودة في مصر.

أما الدور التمهيدي الثاني فسيكون أمام الفائز في مواجهة كانو سبورت أكاديمي (غينيا الاستوائية)، أمام ميكيلي إنتارتا الإثيوبي، ويقام لقاء الذهاب على أرض المنافس، فيما سيكون لقاء العودة في مصر.

أما وصيف الدوري المصري، سيلعب في الدور التمهيدي الأول ديكاداها من الصومال وسيكون اللقاء الأول في الصومال، على أن يكون لقاء العودة في مصر.

ويلعب الفريق الفائز في تلك المواجهة أمام الفائز من "ال بي ار سي أويلرز" الليبيري أمام جينيراثيون فوت السنغالي، وسيكون لقاء الذهاب على ملعب الفريق المنافس، فيما سيقام لقاء العودة في مصر.

مواعيد المباريات

الدور التمهيدي الأول:

مباراة الذهاب: 9 إلى 11 أغسطس.

مباراة العودة: 23 إلى 25 أغسطس.

الدور التمهيدي الثاني:

مباراة الذهاب: 13 إلى 15 سبتمبر.

مباراة العودة: 27 إلى 29 سبتمبر.

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