» تحذير ألمانى من خطورة التصعيد في منطقة الخليج

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وكالات

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حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، من جدية وخطورة التصعيد في منطقة الخليج خلال الساعات الـ48 الماضية.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية، قال ماس: "ليس هناك طرف رابح من تصعيد خارج عن السيطرة، فقط هناك خاسرون".

وأضاف "سيكون لذلك (للتصعيد) تأثير على كامل منطقة الشرق الأوسط، وسيضطر كثير من الناس في المنطقة من الفرار باتجاه أوروبا".

وتابع ماس: "الأمر يتعلق بمنع نشوب حرب، جميع مساعينا مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة موجهة نحو ذلك".

وشدد على أن هناك حاجة إلى "دبلوماسية حكيمة تفتح قنوات الاتصال وتقدم حلولا لبناء الثقة والحد من التوتر في المنطقة".

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.

وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية، وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي. -


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